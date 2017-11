(römisch-katholisch/östlich-orthodox)



Der 30. November ist der Gedenktag des Apostels Andreas. Der Bruder des Simon Petrus gilt als erster von Jesus Christus zum Apostel Berufener und wirkte als Prediger u. a. in Kleinasien, Thrakien, Griechenland sowie in verschiedenen Donauländern. Andreas werden zahlreiche Wunder, Heilungen und Erweckungen zugeschrieben. In Patras etwa soll er die Frau des Statthalters Ägeas geheilt und zum Christentum bekehrt haben. Dafür wurde er von Ägeas gegeißelt und an ein X-förmiges Kreuz gebunden, an dem er am 30. November starb. Seitdem werden X-förmige Kreuze, wie sie weltweit an Bahnübergängen stehen, Andreaskreuze genannt.



Das Gedenken an Andreas ist mit zahlreichen Traditionen verbunden. Viele haben einen weissagenden Charakter. Heiratswillige Mädchen in der Schweiz etwa sollen in der Andreasnacht, der Nacht zum 30. November, ihren Zukünftigen im Spiegel schauen können. Auch in Polen ist es Brauch, in der Andreasnacht in die Zukunft zu schauen. Hierfür wird Wachs in kaltes Wasser gegossen und anschließend gedeutet. Voraussagungen am Andreastag sind auch unter Bauern verbreitet. Mit Wetterregeln wie "Andreas, hell und klar, verspricht ein gutes Jahr" oder "Andreas' Schnee tut den Saaten weh" sagen sie das Wetter und damit die nächste Ernte vorher.