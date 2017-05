Religiöse Feiertage im Mai 2017

(Bahai)



Das Ridvan-Fest ist das größte und wichtigste Fest der Bahai, dauert 12 Tage und hat bereits im April begonnen. Das Fest erinnert an die Verkündigung des Religionsgründers Baha'u'llah im Garten Ridvan in der Nähe von Bagdad. Die Verkündigung des Baha'u'llah, er sei der von allen Religionen verheißene neue Gottesoffenbarer. Die Freude der Gläubigen darüber wird seit 1863 jedes Jahr zwölf Tage lang gefeiert. Während der Festtage denken die Gläubigen an den geistigen Neubeginn, der allen Menschen auf der Erde Frieden bringen soll. Höhepunkt ist das Ridvan-Fest am 28. April.



Auch Krimtataren feiern das Hidirellez-Fest Bildrechte: IMAGO (alevitisch)



Hidirellez ist ein alevitischer Feiertag, der an Hizir erinnert. Hizir wird als Schutzpatron des Landes verehrt und trifft sich der Überlieferung zufolge in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai Ilyas, mit dem Schutzpatron der Meere, auf der Erde. Da die Aleviten glauben, dass Hizir und Ilyas einst das Wasser der Unsterblichkeit tranken, wird Hidirellez in der Natur gefeiert. Besonders beliebt sind Quellen und Flussläufe, an denen die Gläubigen um Gesundheit und Genesung bitten. Einer anderen Tradition folgend werden am 6. Mai verschiedene Teigwaren gebacken und mit den Nachbarn geteilt.



Der Heilige Georg Bildrechte: IMAGO Das Georgsfest gehört zu den großen Feiertagen der Romaund wird nach dem julianischen Kalender berechnet. Es ist ein Frühlingsfest, das Glück und Wohlstand bringen soll. Der Heilige Georg wird als Schutzheiliger insbesondere der serbisch-orthodoxen Roma und als Beschützer der Ostkirche verehrt. Im Vorfeld des Georgsfestes reinigen die Roma ihre Häuser und schmücken sie mit Kerzen und Zweigen. Wasser bestimmter Quellen dient zur rituellen Reinigung und soll zugleich vor bösen Einflüssen schützen. Insgesamt feiern die Roma sieben Tage lang.



Der Georgstag wird auch in den westlichen Kirchen begangen. Da diese dem gregorianischen Kalender folgen, ist der Georgstag hier am 23. April.



(hindusitisch)



Beim traditionellen Sri Narasimha-caturdasi oder auch Nrsimha Caturdasi wird die Ankunft von Lord Nrsimhadeva, der Halb-Mensch-Halb-Löwen-Inkarnation Krishnas gefeiert.

(buddhistisch)



Vesakh ist der höchste buddhistische Feiertag und wird nach dem Lunisolarkalender am Vollmond des vierten Monats, also am 10. Mai 2017 von Buddhisten weltweit gefeiert.



Der Tag ist auch als Vesakh Puja, Visak, Vesak, Wesak oder schlicht als Buddha-Tag bekannt. Aufgrund des Lunisolarkalenders variiert das Datum im Gregorianischen Sonnenkalender von Jahr zu Jahr. Gefeiert werden die Geburt, das Erwachen, bzw. die Erleuchtung, sowie die Verlöschung, also das Eingehen ins Nirvana, Buddhas. Verschiedene Glaubensrichtungen feiern Veskah an unterschiedlichen Tagen.

(islamisch)



In der Nacht vom 10. Zum 11. Mai feiern muslimische Gläubige in diesem Jahr Berat Kandili - auch als Lailat al-Baraat bekannt- die Nacht der Vergebung. Dieser Feiertag wird besonders unter sunnitischen Muslimen begangen und verspricht den Segen Gottes. Der genaue Ursprung von Berat Kandili ist umstritten. Umso eindeutiger ist die Bedeutung, die die Gläubigen dieser heiligsten aller Nächte im Islam beimessen. Für sie ist sie Quell der Erlösung, der Befreiung von Sünden und Verfehlungen.

Ultraorthodoxe Juden feiern tanzend Lag BaOmer in Jerusalem Bildrechte: dpa (jüdisch)



Lag BaOmer ist ein jüdisches Freudenfest am 33. Tag der jüdischen Trauerzeit Omer. Sie erinnert an das Ende einer Seuche, an der 24.000 Schüler des Rabbi Akiwas gestorben sein sollen.



Die Seuche war laut Überlieferung ausgebrochen, weil die Schüler respektlos miteinander umgegangen waren. Am 33. Tag hörte die Seuche auf. Die Trauerzeit Omer liegt zwischen Pessach und Schawuot und dauert insgesamt 49 Tage.



(Bahai)



Dieser Feiertag erinnert Bahai an eine Begegnung zwischen dem islamischen Gelehrten Mulla Husayn und dem jungen Kaufmann Muhammad-Ali im Mai 1844. Dabei erklärte Muhammad-Ali, dass er der Verheißene sei.



Laut Überlieferung sprachen die beiden über Husayns Suche nach dem Verheißenen, auf den die Angehörigen vieler Religionen in dieser Zeit warteten. In dem Gespräch berichtete Husayn auch über seine Erkennungszeichen. Muhammad-Ali trug sie alle und erklärte Husayn, dass er der Bab sei. Das arabische Wort „Bab“ bedeutet „Tor“ und meint in diesem Fall den Verheißenen.