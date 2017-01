In vielen Gebieten Deutschlands ist der Begriff des Dreikönigsfestes oder des Dreikönigstags vorherrschend. Die liturgische korrekte Bezeichnung für den 6. Januar ist jedoch Fest der "Erscheinung des Herrn" (Epiphanias). Es wird als solches sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche gefeiert. In der evangelischen Kirche werden die Sonntage nach dem Dreikönigsfest als Sonntage nach Epiphanias gezählt. In der katholischen Kirche folgt auf das Fest der Erscheinung des Herrn das Fest der Taufe des Herrn, mit dem der Weihnachtsfestkreis endet. Ausschnitt des Gemäldes "Anbetung der Heiligen drei Könige" vom Meister des Marienlebens (um 1465). Bildrechte: dpa

Mehr zu diesem Thema auch im MDR FERNSEHEN: 06.01.2017, 18:50 Uhr: Gedanken zum Feiertag

08.01.2017, 07:30 Uhr: Die Heligen Drei Könige

In der russisch-orthodoxen Kirche findet Weihnachten in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar statt – 13 Tage nach dem Weihnachtsfest des westlichen Christentums. Hintergrund sind die verschiedenen zugrundeliegenden Kalender. Während die westliche Christenheit seit der Kalenderreform Papst Gregors im Jahr 1582 dem Gregorianischen Kalender folgt, gilt in den Ost-Kirchen der sogenannten Altkalendarier, der Julianische Kalender. Zu den Ost-Kirchen gehören unter anderen die russische, weißrussische, ukrainische, serbische, mazedonische, georgische und jerusalemitische Kirche, für deren kirchliche Feiertage nach wie vor der Julianischen Kalender gilt.

(jüdisch)



Assara beTevet ist im Judentum ein kleiner Fastentag, an dem von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang weder gegessen noch getrunken werden darf. Er fällt auf den siebenten oder achten Tag nach Ende des Chanukka-Festes und erinnert an die Eroberung Jerusalems durch den babylonischen König Nebukadnezar, der Salomos Tempel zerstören ließ. Damit begann nicht nur Babyloniens Eroberung des Königreiches Juda, sondern auch die Verbannung des jüdischen Volkes aus Judäa.

Zu Assara beTevet gedenkt man außerdem derjenigen Opfer des Holocaust, deren Sterbetag nicht mehr zu ermitteln ist.

Gläubige Hindus am Ganges. Bildrechte: IMAGO (hinduistisch)



Mit Makar Sankranti feiern Hindus in Indien und Nepal den Übergang der Sonne in das Sternzeichen des Steinbocks. Nach alter Hindu-Tradition markiert die Sonnenwende einen segensreichen Zeitabschnitt. Da dieser Wechsel mit dem Ende des Winters und dem Abschluss der Ernte einhergeht, werden auch diese Ereignisse zu Makar Sankranti gefeiert. Die Ausprägung des Festes ist von Region zu Region verschieden. Während man sich in der Region Maharashtra Süßigkeiten aus dem Zucker des frischen Zuckerrohrs zu Makar Sankranti schenkt, pilgern in Westbengalen tausende Gläubige zur Gangesmündung, um zu einem astrologisch exakt bestimmten Zeitpunkt betend ins Wasser zu steigen.

Hindus feiern das Pongalfest in einem Tempel. Bildrechte: IMAGO (hinduistisch)



Das Pongalfest (Pongal = "Überkochen") der Tamilen ist ein indisches Erntedankfest und zählt zu den wichtigsten tamilischen Feiertagen. Es fällt in der Regel auf den ersten Tag des Monats Thai und damit auf den 14. oder 15. Januar und wird vier Tage lang gefeiert. Traditionell werden am ersten Tag des Pongalfests alte Dinge weggeworfen als Symbol für den Neuanfang. Am zweiten Tag gibt es ein Festgericht aus Reis, das Pongal, welches man überkochen lässt. Damit soll der Wunsch nach einer guten Ernte, Wohlstand und Überfluss zum Ausdruck gebracht werden. Am dritten Tag gedenkt man aller Arbeitstiere, am vierten Tag klingt das Fest aus.

Fest der Taufe in St. Petersburg Bildrechte: IMAGO (russisch-orthodox)



In den orthodoxen Kirchen wird am 19. Januar das Fest der Taufe Jesu Christi im Jordan gefeiert. Es erinnert an die Taufe Jesus' durch Johannes den Täufer. Diese Taufe wird als Beginn seines öffentlichen Wirkens gesehen wird. An diesem Tag findet traditionell auch die große Wasserweihe statt, bei der das Wasser und mit ihm die gesamte Schöpfung gesegnet wird.



In der katholischen Kirche fällt das Fest der Taufe Jesu Christi traditionell auf den ersten Sonntag nach Epiphanie und damit auf den 8. Januar 2017.

(orthodox)



Am 27. Januar ehren die orthodoxen Kirchen den Heiligen Sava (1175-1236), den ersten orthodoxen Erzbischof von Serbien. Sein Gedenktag im Julianischen Kalender ist der 14. Januar, der im Gregorianischen Kalender auf den der 27. Januar fällt. Der Sohn eines Großfürsten gilt als bedeutender Lehrer und Verfasser des ersten serbischen Gesetzbuches. Auf ihn geht die Gründung des serbischen Klosters Hilandar in Athos, der heutigen griechischen Mönchsrepublik, zurück, mit dem er der serbischen Kirche auf Dauer einen festen Platz innerhalb der Orthodoxie sichern sollte.



Heute erinnert eine Kathedrale im Herzen Belgrads an den Heiligen Sava. Sie wurde an dem Ort errichtet, an dem vermutlich seine sterblichen Überreste Ende des 16. Jahrhundert verbrannt worden sind – eine Strafmaßnahme des osmanischen Großwesirs Sinan Pascha auf den serbischen Aufstand von 1593. Kathedrale des Heiligen Sava in Belgrad. Bildrechte: IMAGO

Das Tet-Fest ist der höchste Feiertag in Vietnam. Eigentlich ist Tet nur die Kurzform von „Tết Nguyên Đán“, zu Deutsch "Fest des ersten Morgens".



Tet ist in Vietnam das Neujahrsfest nach dem Mondkalender und findet zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar statt. Der Jahreswechsel wird zeitgleich mit China (Chinesisches Neujahrsfest) gefeiert.