Es ist ein vergessenes Kapitel in der DDR-Geschichte. Es geht um Kinder, den lieben Gott und Rebellion. Ein real existierendes Abenteuer inmitten der sozialistischen Ordnung: Kirchliche Kinderheime in der DDR. Sie existierten im Verborgenen, in einer Schattenwelt. Nur die Heimkinder selbst und deren Erzieher können mehr von ihnen erzählen.

'Die Heimleiter und alle im Heim tätigen Erzieher und Abgestellte übernehmen die Verpflichtung, die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu aktiven Erbauern' nicht eines sozialistischen Staates, sondern 'eines geeinten, friedliebenden und demokratischen Deutschland zu erziehen.' - Das ist nie widerrufen worden und das war unser Auftrag. Und den hab ich mich weidlich bemüht gefühlt zu erfüllen. Martin Patzelt, über 20 Jahre lang Heimleiter in Calbe, zitiert aus einer Urkunde

Heim ist nicht gleich Heim

Ehemalige Bewohner des Kinderheims Herrnhut Bildrechte: Peter Grimm Manuela und Christian sind froh, im katholischen Heim in Calbe aufgewachsen zu sein. Sie erinnern sich an eine behütete und glückliche Zeit. Martin Patzelt, über 20 Jahre lang Heimleiter in Calbe, gab nicht nur seinen Schützlingen ein zu Hause, sondern machte das Heim so attraktiv, dass es zu einem Treffpunkt für die Jugendlichen der Kleinstadt wurde. Rudolf wurde von seinen Eltern ins Kinderheim der Herrnhuter Brüdergemeine gegeben. Seine Eltern hofften, ihn so vor Repressionen zu schützen, denen er zuvor in der staatlichen Schule ausgesetzt war. Romy und Thomas aus dem evangelischen Louisenstift in Königsbrück erinnern sich, dass ein kirchliches Kinderheim - trotz aller Vorzüge - immer noch ein Heim war und eine Familie nicht ersetzen konnte.

Ich hatte immer den Eindruck, dass ich diese gute Heimerziehung genießen konnte, weil es ein kirchliches Heim war. So ein Stückchen habe ich das schon damals wahrgenommen … dass es staatliche Heime gegeben hat und dass es da anders gelaufen ist. Christian , ein ehemaliges Heimkind

Inseln im sozialistischen Erziehungsmonopol

Die Geschichte der konfessionellen Kinderheime beginnt in der Nachkriegszeit und endet mit dem Zusammenbruch der DDR. Tatsächlich waren die Heime unter kirchlicher Leitung Inseln im sozialistischen Bildungsdiktat. Diesen Raum und diese Freiheit konnten die kirchlichen Kinderheime bis zum Ende der DDR erhalten, aber nur, weil sie – so schien es – auch vom Ministerium für Volksbildung vergessen worden waren.

Selbstbestimmt und individuell

Das pädagogische Gegenmodell zur staatlichen Heimerziehung hat Kinder, die in die katholischen und evangelischen Heime kamen, geprägt. Unterm Kreuz wurden staatliche Erziehungspläne einfach ignoriert. Die Kinder lernten stattdessen, was es heißt, selbstbestimmt zu leben.

Ich kann mich erinnern, wir waren keine Pioniere in der ersten Klasse. Ich war wütend, denn ich wollte ja auch ein Halstuch tragen und schick sein. Aber nein, die Erzieher haben uns das erklärt. Wir haben das erstmal nicht so ganz verstanden. Martin Patzelt hat uns klar gemacht, was dieser Gruppenzwang heißt: Alle haben ein blaues Halstuch, alle haben ein blaues FDJ-Hemd und alle gehen in eine Richtung. Sei doch einfach Du. Sei Du – individuell. Manuela, ein ehemaliges Heimkind in Calbe

Ehemalige Bewohner des Heims Königsbrück Bildrechte: Eckhart Reichl Klagen und traumatische Erinnerungen an brutale Strafen und Missbrauch gibt es kaum. Obwohl auch unterm Dach der Kirche nicht alles gut war, erinnern sich diejenigen, die dort in den 1970er- und 1980er-Jahren aufgewachsen sind, nicht an Schläge, sondern an Freiheit.



Im Gegensatz zu den staatlichen Kinderheimen in der DDR gibt es aus den konfessionellen Einrichtungen nichts Empörendes zu berichten. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb diese Heime heute vergessen sind.

Ein flächendeckendes, systematisches Unrecht wie in den staatlichen Einrichtungen wird es in den kirchlichen Heimen wohl nicht gegeben haben" (...) Man sollte kirchliche Einrichtungen nicht mit dem Jugendwerkhof in Torgau in einen Topf werfen. Prof. Karsten Laudien (Evangelische Hochschule Berlin) in den "Mitteldeutschen Kirchenzeitungen