Stichwort: Die Kölnische Reformation Peter Fliesteden war neben Adolf Clarenbach einer der Wortführer der Reformation in Köln. Als Ketzer zum Tode verurteilt, starben beide am 28. September 1529 aufgrund ihres Protestes gegen die Kirche. Sie gelten als die ersten evangelischen Märtyrer am Niederrhein. Maßgeblichen Anteil an ihrer Verurteilung hatte der Erzbischof Hermann von Wied, der als Kurfürst einer der wichtigsten Reichsfürsten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation war. 1520 war es dieser Erzbischof, der zusammen mit den Erzbischöfen von Mainz und Trier den 1519 neu gewählten Kaiser Karl V. in Aachen gekrönt hatte und zugleich in Köln die Schriften Martin Luthers verbrennen ließ. Und auf dem Wormser Reichstag 1521 gehörte er zu den Unterzeichnern des Wormser Edikts, das Martin Luther ächtete.



Dass die Kirche Reformen nötig hatte, hatte aber auch der Erzbischof erkannt. Er beauftragte um 1535 den Theologen Johannes Gropper, Reformen für die Kölner Kirche zu erarbeiten. Doch die Reformvorhaben ließen sich in der Folgezeit nicht in die Praxis umsetzen. Zu groß war der Widerstand. Enttäuscht darüber, kam Hermann von Wied in dieser Zeit mit Vertretern des Protestantismus in Kontakt. Das Reformwerk der Protestanten Martin Bucer und Philipp Melanchthon stieß 1543 bei den weltlichen Ständen - Zünfte, Ritter, Städte - auf Begeisterung, jedoch beim geistlichen Stand auf rigorose Ablehnung.



So kam 1543 ein Beschluss über Reformen im Erzbistum nicht zustande. Im Gegenteil, das Domkapitel appellierte 1544 an Papst und Kaiser, dem Erzbischof Einhalt zu gebieten. Die Konsequenz für Hermann von Wied: Exkommunikation durch den Papst und Amtsenthebung durch den Kaiser. Er zog sich daraufhin auf die Burg Wied zurück, wo er 1552 starb.