Steckbrief: Das Täuferreich von Münster Jan van Leiden, Bernd Krechting und Bernd Knipperdolling heißen die drei Toten in den Eisenkörben. Sie gehörten einer reformatorischen Bewegung an, den sogenannten Täufern oder auch Wiedertäufern. Ausgehend von ehemaligen Weggefährten des Zürcher Reformators Ulrich Zwingli hatte sich die Täuferbewegung ab den 1520er-Jahren als ein radikaler Zweig der Reformation entwickelt und bis nach Norddeutschland ausgebreitet. In Münster, das sich gerade in einem Machtvakuum befindet, wollen die Täufer einen neuen Gottesstaat, ein Täuferreich errichten. Um Mitglied dieser Gemeinschaft zu werden, soll sich jeder Erwachsene noch einmal taufen lassen, um seinen Glauben zu bekräftigen und um nach dem Tod ins Paradies zu kommen. Denn nach ihrer Auffassung steht das Ende der Welt, die Apokalypse bevor. Hungerkatastrophen und die Pest waren da nur Vorboten. Rettung verspricht nur die tausendjährige Herrschaft Christi auf Erden.



Der Niederländer Jan Matthys treibt zunächst das Projekt voran, in Münster ein Täuferreich zu schaffen. Er sendet im Januar 1534 Jan van Leiden als Apostel in die Stadt, bevor er ihm selbst dorthin folgt. Schnell radikalisiert sich die Bewegung, nachdem Matthys die Stadt zum neuen Jerusalem erklärt und die Täufer die Mehrheit im Stadtrat erringen. Kirchen und Klöster werden verwüstet, alle Bücher mit Ausnahme der Bibel vernichtet. Alle Erwachsenen sind aufgefordert, sich von ihm taufen zu lassen. Unwillige müssen Münster verlassen. Der so vertriebene katholische Bischof Franz von Waldeck beginnt Ende Februar 1534, Münster zu belagern.



Nach dem Tod von Jan Matthys am 4. April 1534 übernimmt Jan van Leiden die Führung des Täuferreiches. Er ernennt sich selbst zum König, Bernd Knipperdolling zum Scharfrichter. Eine von Fanatismus und Brutalität geprägte Zeit beginnt, in der jeder Widerstand mit dem Tod bestraft wird. Dem wird erst am 25. Juni 1535 ein Ende bereitet, als die Truppen des Bischofs Franz von Waldeck die Stadt erobern können. Die Anführer der Täuferbewegung - der selbsternannte König Jan van Leiden, der Scharfrichter Bernd Knipperdolling sowie der Prediger Bernd Krechting - werden auf dem Lamberti-Kirchplatz öffentlich hingerichtet und ihre toten Körper zur Abschreckung der Bevölkerung in den Eisenkäfigen zur Schau gestellt.