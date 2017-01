Stichwort: Das Augustinerkloster in Erfurt Das evangelische Augustinerkloster in Erfurt steckt voller Geschichte. 1277 wurde mit dem Bau des Klosters begonnen. Anfang des 16. Jahrhunderts folgte der Bau eines separaten Bibliotheksgebäudes. Bis 1350 werden Konventsgebäude und Klosterkirche errichtet, noch heute ist die Kirche in ihrer ursprünglichen Gestalt erhalten. Am 17. Juli 1505 trat Martin Luther in den Augustiner-Eremiten-Orden ein, und im Mai 1507 las er in der Klosterkirche seine erste Messe. Luther lebte mit einigen Unterbrechungen bis Herbst 1511 im Erfurter Kloster. Bereits 1520, also nur drei Jahre nach Luthers Thesenanschlag in Wittenberg, wurde die Augustinerkirche in Erfurt evangelisch. 1559 übernimmt die Stadt das Kloster.



In den folgenden Jahrhunderten wird das Kloster in Teilen immer wieder modernisiert. Beispielsweise erhält es im 17. Jahrhundert eine barocke Ausstattung. Von 1834 bis 1846 wird der Westflügel nach einem Entwurf von Schinkel umgebaut. Im 21. Jahrhundert wird das Kloster umfangreich restauriert und rekonstruiert. Heute ist das ehemalige Kloster mit seinen historischen und neuen Gebäuden ein Kulturdenkmal von besonderer nationaler Bedeutung.