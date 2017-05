In diesem Jahr wird bei der Wallfahrt das "missio"-Projekt "Dein altes Handy für Familien in Not" unterstützt. Alle, die ein altes Handy oder Smartphone übrig hätten, könnten es am Wallfahrtstag spenden, teilte das Bistum in Erfurt mit. Der Erlös komme Familien im Kongo zugute. Aus dem zentralafrikanischen Land werde Erzbischof François Xavier Maroy als Pate dieser Aktion erwartet. Er wird ein Grußwort an die Wallfahrer richten. Die Pilgerfahrt im katholisch geprägten Eichsfeld ist laut Bistum eine der größten in der Region Nord- und Ostdeutschland.