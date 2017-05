Die kleine katholische Wallfahrtskirche Klüschen Hagis im Eichsfeld, unweit der Burg Gleichenstein, zieht seit dem 16. Jahrhundert Pilger und Beter an. Zwischen den Jahren 1100 und 1300 wurde Klüschen Hagis als Dorfkirche des Ortes Neuenhagen, heute eine Wüstung, erbaut. Der Name, ursprünglich "Klus Hagis", bedeutet "kleine Klause des Hagens" und erinnert an die Eremitenklause, die von 1573 bis 1620 neben der heutigen Kirche stand. In der Kirche befindet sich eine Pieta aus dem 13. Jahrhundert, ein Gnadenbild mit besonderer Bedeutung für die Gläubigen.