Die Autoren und Regisseure Thomas Furch und Florian Kröppel werfen in "Strafsache Luther" ein völlig neues Licht auf die Fakten. Dabei hilft ihr exklusiver Zugang zu den vatikanischen Archiven. Dort machen Sie sich auf Spurensuche. Zahlreiche Akten zur "Causa Lutheris" zeigen, wie der Vatikan agierte. Wissenschaftliche Expertise zu den Vorgängen liefern dabei namhafte Kirchenhistoriker, erfahrene Krisen-PR-Manager, Vatikan-Insider und Psychologen: Petra Bahr, Claus Arnold, Heinz Schilling, Kai vom Hoff und Hedwig Röckelein analysieren jeden Schritt aus heutiger Perspektive während in spannenden Spielszenen in moderner Bildsprache erzählt wird, was genau wann in Rom und Wittenberg passierte.

Die Geschichte der Reformation wird zum 500-jährigen Jubiläum des Thesenanschlags erstmals aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtet. Dabei stellt die Dokumentation die Ereignisse nicht nur in einen gesamthistorischen Kontext, sie analysiert sie aus heutiger Sicht und erforscht dadurch, was die damals Handelnden hätten anders machen können oder sollen. So zeigen sich die Abläufe als das, was sie waren: als politisches und religiöses Drama, das mit vielen Wendepunkten, einer technisch-medialen Revolution und populären Namen gewürzt ist.



arte holt in der MDR-Koproduktion mit filmischen Reenactments die Handlung der Reformation in die Gegenwart. Alexander Beyer als moderner Luther in Lebensgefahr macht den erbittert geführten Krieg um die Ausrichtung der katholischen Kirche erleb- und verstehbar.