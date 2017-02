In Genf steht heute ein berühmtes Reformationsdenkmal mit den Statuen von William (Guillaume) Farel (l-r), Johannes Calvin, Theodore de Beze and John Knox. An Calvin scheiden sich die Meinungen so sehr wie an kaum einem anderen Theologen. Der Reformator gilt als ein tyrannischer Moralwächter. Er predigt ein Leben, dass einzig aus Gebet und Arbeit bestehen solle. Trunkenheit, Tanzen, lautes Singen unzüchtiger Lieder, Glücksspiel, oder auch unentschuldigtes Fehlen beim Gottesdienst werden angeprangert oder gar bestraft. Bildrechte: MDR/EIKON Nord