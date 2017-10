Erschlagen bei Zürich

Seit 1519 wirkt Ulrich Zwingli als Pfarrer und Seelsorger am Großmünster in Zürich. Zwingli will in Zürich einiges verändern. Auch politisch und sozial. Er enteignet die Klöster, leitet Geldmittel um und organisiert Essen für die Armen. Nicht allen gefällt diese Umverteilung. Und so macht sich Zwingli die ersten Feinde. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK