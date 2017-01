Achtteilige Doku-Serie Die Tatorte der Reformation

Hauptinhalt

Eine Welt im Umbruch: die Zeit der Reformation. Doch was fand wo statt? In der achtteiligen Dokumentation begibt sich Julian Sengelmann auf eine Reise in die Vergangenheit und besucht die Tatorte der Reformation. Los geht es mit der Wartburg bei Eisenach.