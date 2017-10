Darum glaube ich, hier ist ein Projekt nötig, das beide Wissenschaften die Theologie und die Biologie in ein Gespräch bringt. Außerdem ist eine politische Ausrichtung der Theologie und der Kirchen notwendig, angesichts des verheerenden Artenschwindens auf der Welt einerseits und der industriellen Tierhaltung andererseits, in der Tiere degradiert werden zu Rohlingen für die Fleisch-, Eier- und Milchindustrie, statt sie als beseelte Mitgeschöpfe zu sehen.

Über Dr. Rainer Hagencord Rainer Hagencord, geboren 1961 in Ahlen (Westfalen), studierte Theologie in Münster und Fribourg (Schweiz). Er wurde 1987 zum Priester geweiht. Nach einigen Jahren seelsorgerischer Arbeit absolvierte er ein Studium der Biologie und Philosophie mit dem Schwerpunkt Verhaltensbiologie. Seine Dissertation erschien unter dem Titel "Diesseits von Eden. Verhaltensbiologische und theologische Argumente für eine neue Sicht der Tiere". Im Dezember 2009 eröffnete er das Institut für theologische Zoologie in Münster.

Also, ich könnte es in ein biblisches Bild fassen. In ein Bild, das wir im Alten Testament finden, wonach Gott nach der berühmten Sintflut einen Bund schließt und zwar mit den Menschen und den Tieren. Das ist ein Bund zu dritt. Im Lauf der europäischen Denk- und Glaubensgeschichte wurde daraus ein Bund zu zweit. Viele haben das vergessen oder gucken ganz ungläubig, wenn ich sage, in der Bibel steht, dass Gott auch Bündnispartner der Tiere ist. Das heißt, die Tiere sind nicht für uns da. Sie haben einen Eigenwert und eine eigene Beziehung zu Gott.