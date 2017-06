Stichwort: Weltgemeinschaft reformierter Kirchen Zur Weltgemeinschaft der reformierten Kirchen gehören über 225 Kirchen der reformierten, presbyterianischen, unierten, sich vereinigenden und waldensischen Richtung an. So vereinigt sie 80 Millionen Christen aus mehr als 100 Ländern. Präsident ist der südafrikanische Pfarrer Jerry Pillay, Generalsekretär der Kanadier Chris Ferguson. Sitz der WGRK ist das Calvin-Zentrum in Hannover. Ihr Jahresetat beträgt rund 1,4 Millionen Euro.



In Deutschland kommt die reformierte Stimme im Luther-Trubel weniger zu Gehör. Das hängt damit zusammen, dass sie nur zwei der 20 Mitgliedskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) stellen und in den so genannten unierten Landeskirchen nur eine Minderheit sind. Innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gelten rund 1,5 Millionen Mitglieder als reformiert. Der WGRK gehören aus dem deutschsprachigen Raum die beiden reformierten Landeskirchen - die Evangelisch-reformierte Kirche (Leer) und die Lippische Landeskirche (Detmold) -, der Reformierte Bund, die Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen, der Evangelische Kirchenbund der Schweiz und die kleine Evangelische Kirche H.B. (Helvetischen Bekenntnisses) in Österreich (14.000 Mitglieder) an.



Die reformierten Christen organisieren ihr Welttreffen aller sieben Jahre. Den Angaben zufolge ist die 26. Generalversammlung mit 1.000 Teilnehmern aus 100 Ländern das größte Ereignis, das eine internationale kirchliche Organisation zum Reformationsjubiläum in Deutschland veranstaltet. Die Tagung findet im Leipziger Congress-Center statt.



Im 500. Jubiläumsjahr der lutherischen Reformation wollte die Weltgemeinschaft reformierter Kirchen eigentlich gemeinsam mit dem Lutherischen Weltbund tagen. Doch der entschied sich für Windhoek in Namibia, um zu zeigen, dass die Reformation keine spezifisch deutsche Angelegenheit sei, sondern eine "Weltbürgerin".