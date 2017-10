Die Zahl der Menschen mit Sehbehinderungen oder Blindheit geht weltweit seit 25 Jahren zurück. Doch der Zukunftstrend ist besorgniserregend. Das geht aus einer Studie des Internationalen Verbands für Verhütung von Blindheit IAPB hervor. Demnach sei zwar im untersuchten Zeitraum von 1990 bis 2015 die Zahl der Blinden und Sehbehinderten in vielen Teilen der Welt gesunken, doch in Industrieländern steige die Zahl der Sehbehinderten. So auch in Deutschland, hier konkret von 1,7 Mio. auf 1,9 Mio. Menschen. Das liege zum einen an der alternden Bevölkerung, zum anderen an der Zunahme von Diabetes-Erkrankungen und veränderten Lebensgewohnheiten.