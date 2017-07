Um den Zusammenhalt der christlichen Kirchen zu stärken, hat die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen am Mittwoch in der Wittenberger Stadtkirche zwei Erklärungen unterzeichnet. Bei einem ökumenischen Festgottesdienst bekannten sich die Protestanten aus der Tradition der Schweizer Reformatoren Zwingli und Calvin gemeinsam mit dem Lutherischen Weltbund zum "Wittenberger Zeugnis" und traten der "Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" bei.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD ), Heinrich Bedford-Strohm Bildrechte: dpa

"Das ist ein historischer Moment", sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD ), Heinrich Bedford-Strohm, in seiner Begrüßung. "In dieser Welt, die uneins ist, setzen wir ein Zeichen ökumenischer Einheit", so der Ratsvorsitzende.



In der Präambel des "Wittenberger Zeugnisses" heißt es, die Erklärung sei eine Reaktion "auf die einmalige Erneuerungschance, die sich im Jahr des 500. Reformationsjubiläums der Kirche bietet". Lutheraner und Reformierte verpflichten sich darin unter anderem zu einem größeren Einsatz für eine gerechte und friedliche Welt.