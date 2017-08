Der gebürtige Ost-Berliner Achim Mentzel war in der DDR viele Jahre als Musiker unterwegs und startete seine Fernsehkarriere erst im Wendejahr 1989. "Achims Hitparade" war beim ostdeutschen Publikum sehr beliebt. Die quotenstarke Sendung lief bis 2006. Mentzel nannte sich selbst gern die "singende Spreewaldgurke" und galt als Stimmungskanone im TV.



Im Westen kannte ihn lange Zeit keiner. Bis Oliver Kalkofe 1996 öffentlich über ihn spottete: Mentzels äußere Erscheinung sei irgendwo zwischen Tony Marshall, dem Yeti und einem überfahrenen Hamster anzusiedeln, sagte Kalkofe in "Kalkofes Mattscheibe". Mentzel wiederum reagierte mit Humor und sendete seine Antwort via Bildschirm, indem er die Botschaft "Kalki ist doof" in seine Sendung einbaute.