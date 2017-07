Das Sommerhit-Wunder - Álvaro Soler

Als Sohn einer spanischen Mutter und eines deutschen Vaters wuchs Álvaro Soler bis zu seinem zehnten Lebensjahr in seiner Geburtsstadt Barcelona auf. Dann verschlug es die Familie nach Tokio, wo Soler die deutsche Schule besuchte. Um das Abitur zu machen und anschließend Industriedesign zu studieren, ging er mit 17 Jahren wieder zurück nach Barcelona.

Für Musik begeisterte sich Álvaro Soler schon in jungen Jahren. Als Kind lernte er Klavier, später gründete er mit seinem Bruder und zwei Freunden die Band Urban Light. 2013 gewannen sie sogar das Finale der spanischen Castingshow "Tú sí que vales".

In Las Vegas stand Álvaro Soler schon gemeinsam mit Weltstar Jennifer Lopez auf der Bühne. Bildrechte: Getty Images

Anfang 2015 zog der mehrsprachige Sänger nach Berlin und nahm sein Debütalbum "Eterno agosto" auf. Mit der ersten Singleauskopplung "El mismo sol" landete er direkt den Sommerhit des Jahres 2015. Der Song war so eingängig, dass sogar Jennifer Lopez auf den spanisch-deutschen Sänger aufmerksam wurde – und das Lied als Duett erneut mit ihm aufnahm.



2016 folgte dann der nächste Chartstürmer: "Sofia". Für seine ersten beiden Hits heimste Álvaro Soler zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen ein. Jetzt steht er mit seiner neuen Single "Yo Contigo, Tú Conmigo" in den Startlöchern, die er im Riverboat in einer Akustikversion performt.