Amanda Murray wächst in Berlin als Tochter einer Soulsängerin und eines amerikanischen Radio-DJs auf. Die Soul-Klassiker und der Gangsterrap der 80er werden ihr somit in die Wiege gelegt. Ihre Jugend schenkt Amanda dem Rap. Als She-Raw veröffentlicht sie ihre ersten Alben, geht mit Kanye West und LL Cool J auf Tour. Der große Erfolg bleibt jedoch aus.



Als Radiomoderatorin lernt sie bei einem Interview Sido kennen. Der nimmt Amanda kurzerhand als Backgroundsängerin mit auf Tour, wo sie auch Mark Forster begegnet. Sie werden Freunde. Danach gibt es für Amanda kein Zurück mehr. "Ich will nur noch Musik machen jetzt", schickt sie per WhatsApp-Nachricht an Mark Forster. Gemeinsam entwickeln die beiden ein Album. Es heißt „Karussell“, ist komplett deutschsprachig und erzählt direkt aus Amandas Leben.