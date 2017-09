Ihre Karriere im Pop-Business startete Anastacia nicht als Sängerin, sondern als Tänzerin. Als Tänzerin in Musikvideos - etwa von Salt'n'Pepa - wurde sie dem Publikum nicht bekannt sondern gerade mal von ihm gesehen. Der ambitionierten Musikerin, die in einem Künstlerhaushalt in New York aufgewachsen ist, reichte das natürlich nicht.

Doch aller Anfang war schwer, denn der Musikzirkus Ende der 90er Jahre, er war doch noch eingefahren und geprägt von starren Konventionen, die sich erst im folgenden Jahrzehnt abschleifen sollten. Ihre Stimme klang, um es mit Anastacias eigenen Worten zu sagen "zu schwarz für weiße Musik und zu weiß für schwarze Musik. Sie wussten nicht, wohin mit mir". So schilderte Anastacia ihre Anfänge dem "Focus" im Jahr 2000.

Durchbruch in Europa

Im WM-Finale 2002 trat Anastacia mit dem WM-Song "Boom" auf. Bildrechte: dpa Und so feierte sie ihren Durchbruch schließlich im Jahr 2000, als ihr Debutalbum "Not that Kind" in Europa durch die Decke ging. Fünffach Gold in Deutschland, Platin in Österreich sowie dreifach Platin in der Schweiz und sogar in England. Nur in den USA notierte das Album maximal auf Platz 168 der Charts. Anastacia konnte es aber fast egal sein, denn die Platte verkaufte sich weltweit mehr als sieben Millionen mal.

Außerhalb der USA war Anastacia mit ihrem Folge-Album, "Freak of Nature" (2001), gleichermaßen erfolgreich. 2002 wurde sie ausgewählt, den offiziellen Turnier-Song zur Fußball-WM in Japan und Südkorea beizusteuern. So trat sie auch beim Finale zwischen Deutschland und Brasilien in Yokohama auf. In Deutschland wurde sie in diesem Jahr mit Preisen überschüttet: Sie erhielt die "Goldene Kamera", den damals noch vergebenen Musikpreis "Comet" und einen "Bambi".

Diagnose: Brustkrebs