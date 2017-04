Annekathrin Bürger

In der DEFA-Komödie "Der Baulöwe" (1979) mimt Annekatrin Bürger Doris Keul, die Frau an der Seite von Ralf Keul (Rolf Herricht). Ihre Ehe gerät durch die mannigfachen Schwierigkeiten beim Bau ihres Eigenheims in eine Krise. Der "Baulöwe" war der letzte Kinofilm mit Rolf Herricht. Bildrechte: ©DEFA-Stiftung/Waltraut Pathenheimer