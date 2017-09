Caroline Beil wurde mit dem TV-Magazin „Blitz“ in Sat1 sowie als Schauspielerin, unter anderem in Sturm der Liebe, bekannt. 2004 war sie im Dschungelcamp („Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“) bei RTL. Außerdem machte Beil bereits als Sängerin und Autorin auf sich aufmerksam.



Im Moment steht aber eine andere Rolle im Vordergrund: Caroline Beil als Mama. Am 26. Juni 2017 wurde Tochter Ava geboren. Beil bekam ihr zweites Kind im Alter von 50 Jahren.



Ava, mit ganzem Namen: Ava Florentina Caroline Maria Philippa war bei der Geburt 3450 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß, ist wohlauf und macht ihre Familie überglücklich. Der stolze Papa ist Beils Lebensgefährte, der 34-jährige Kieferorthopäde Philipp-M. Sattler. Avas Bruder ist der achtjährige David, der aus Beils Beziehung mit Schauspielerkollege Pete Dwojak stammt.