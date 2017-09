Alles begann mit ihrem Abschied bei "In aller Freundschaft". Nachdem Cheryl Shepard zwölf Jahre lang die Ärztin Elena Eichhorn gespielt hatte, kam 2015 das Serien-Aus. In dieser Zeit geriet Shepard in finanzielle Schwierigkeiten, hatte Geld verliehen und musste Ende 2015 Privatinsolvenz anmelden.



Die Rettung lag in Lüneburg. Cheryl Shepard spielte 199 Folgen lang die Hauptrolle in "Rote Rosen" an der Seite von Mickey Hardt. Am Ende der 13. Staffel wanderte ihre Serienfigur Sydney Flickenschild nach Portugal aus. Doch ausnahmsweise gab es hier ein Wiedersehen: Die Serienfigur kehrte für einige Folgen wieder in die Geschichte zurück. Dank ihres Engagements in der ARD-Telenovela gelang es Shepard schnell, wieder schuldenfrei zu sein. Nach nur anderthalb Jahren ist die Privatinsolvenz Geschichte.



Über ihren Weg aus der Krise schreibt die Schauspielerin zur Zeit ein sehr persönliches Buch, das von ihrem Abschied bei "In aller Freundschaft", der anschließenden Krise mit einer Zeit der Entbehrungen handelt. Vor allem aber von der Kunst, sich zurückzukämpfen.