Seine Wurzeln hat Christoph Letkowski in Sachsen-Anhalt. Der 34-Jährige wuchs in Groß Börnecke im Salzlandkreis auf. Er studierte bis 2006 an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelsson Bartholdy" in Leipzig. Theater-Engagements führten ihn schließlich nach Berlin, wo er Ensemblemitglied der Volksbühne wurde.



Der TV-Einstieg führte den Schauspieler über zwei Drehtage für die Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" schnell zu ersten Hauptrollen in Fernsehfilmen - beispielsweise Gerüstbauer Richie in "Parkour" oder auch der Prinzessinneneroberer Jakob in der ARD-Märchenverfilmung "Das blaue Licht". An der Seite von Christiane Hörbiger spiele Letkowski im prominent besetzten TV-Film "Die lange Welle hinterm Kiel". Es folgten Tatort-Einsätze sowie eine feste Rolle in der Krimireihe "Nachtschicht".



Neben dem Schauspiel ist Letkowski ebenso leidenschaftlich Sänger und tourt gerade mit seiner Deutschrockband "Von Eden" durchs Land. Die vier Musiker waren 2012 mit einem Song im Soundtrack von "Feuchtgebiete" vertreten. Ein Film, der zugleich Letkowskis Sprung auf die Kinoleinwand markierte. Nun kommt er mit seiner ersten Hauptrolle in die Kinos.



"Die Reste meines Lebens" ist das Langfilmdebüt des Regisseurs Jens Wischnewski - von den Kritiken bereits hochgelobt und mit dem renommierten Fritz-Raff-Drehbuchpreis ausgezeichnet. Letkowski spielt darin Schimon, der sich zwei Wochen nach dem Tod seiner schwangeren Freundin Jella (Karoline Bär) Hals über Kopf in Milena (Luise Heyer) verliebt.