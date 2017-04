Joy Denalane mit Ehemann Max Herre: Die beiden haben zwei Söhne. Bildrechte: IMAGO

Für ihr viertes Album wollte Denalane den besonderen Sound von Ike und Tina Turner nachempfinden. Diese Idee verfolgte die Künstlerin zwei Jahre lang, arbeitete in New York an den Songs und verwarf sie schließlich radikal. "Gleisdreieck" nun ist ein Album der persönlichen Erfahrungen, wie Trauer, Neuanfang und das Gefühl, Mutter zu sein.



Namensgeber fürs Album war der Ort ihrer Kindheit. Joy Denalane wuchs in Berlin-Kreuzberg in der Nähe des U-Bahnhofs Gleisdreieck auf. Ein Ort der Vielfalt, wie die Sängerin betont, die sich in letzter Zeit wieder vermehrt mit fremdenfeindlichen Äußerungen konfrontiert sieht. Ihre Begegnungen mit dem neuen Alltagsrassismus sind ebenfalls Thema ihrer Musik.