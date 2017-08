Kein runder Geburtstag, sondern das Wintergarten-Deck vom Riverboat, 1999. Bildrechte: dpa

So weit, so bekannt, so ist es ja immer noch. Doch wenn man sich die Sendungen von damals heute anschaut, wirkt das manchmal sehr seltsam. Der Anthropologe würde sagen: obskur. Es konnte sehr gut vorkommen, dass Christiane Gerboth (heute Jörges) die konfrontativsten Fragen stellte ("Konstantin Wecker, wer hätte gedacht, dass ein so umtriebiger Mensch wie Sie so schnell unter der Haube ist") und in der gleichen Sendung so etwas passierte wie 1998, als die California Dream Boys die Hüllen fallen ließen (komplett!). Ein bisschen sah das dann nach Junggesellinnen-Abschied im Vorstadt-Bungalow aus.



Denn die Bühne auf der MS Florentina war ja nicht die größte: Für Verona Feldbusch (heute Pooth) und ihre Jungs von "Chocolate" mag das gereicht haben, eine Band mit Schlagzeug hatte es da ungleich schwerer. Wobei: Selbst für Udo Jürgens' gläsernen Flügel war Platz auf der Jolle.