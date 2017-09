Die Gäste der Sendung

Barbara Schöne, Schauspielerin Juhnke nannte sie liebevoll „die schöne Schöne“. Dabei ist Barbara Schöne vielmehr: Eine Charakterdarstellerin, eine authentische Sängerin und gekonnte Komödiantin! Im Mai wurde sie 70, doch an Ruhestand ist nicht zu denken. In den letzten Jahren ist sie fast so präsent im deutschen Fernsehen wie Ende der 70er Jahre. Da führte an der West-Berlinerin kein Weg vorbei. Ihr Talent erkannten schon Heinz Rühmann, Heinz Erhardt und US-Komiker und Regisseur Mel Brooks. Im Riverboat blicken wir zurück - auf 70 Jahre pralles Leben. Bildrechte: IMAGO