Die Gäste der Sendung

Mel C, Ex-Spicegirl & Solomusikerin Die 42-jährige Musikerin, die als Mitglied der Supergroup Spice Girls in den Neunzigern alle Rekorde brach, öffnet mit ihrem ersten Studio-Album seit sechs Jahren die Türen zu ihrer ganz persönlichen Welt. „Version Of Me“ ist gerade erschienen. In brandneuen Songs erzählt die Britin offen von den massiven Veränderungen in ihrem Leben, vom Auf und Ab ihrer Beziehungen, ihrem Alltag als ‚working mom’ und von unser aller Hoffnung, ein erfülltes Leben zu führen. Auch in Interviews spricht sie freimütig und respektvoll über ihre Zeit als Sporty Spice, versucht gar nicht erst, die Schwierigkeiten, die ein Leben im Rampenlicht mit sich bringt, zu verstecken und steht ganz klar dazu, dass die Musik zwar ihre wichtigste Ausdrucksform ist und sie es einfach liebt, auf der Bühne zu stehen – ihre absolute Priorität heute aber ihre Rolle als Mutter ist. Im Riverboat präsentiert sie die Single „Hold on“. Bildrechte: IMAGO