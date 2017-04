Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, Schauspieler und Tatort-Kommissare "Wir haben nicht nur Pistolen, sondern auch einen ordentlichen Knall und das ist gut so!" Im Tatort Wien ermitteln sie seit sieben Jahren Seite an Seite: Adele Neuhauser alias Bibi Fellner und Harald Krassnitzer alias Moritz Eisner. Am 23. April steht in der ARD der 16. gemeinsame Fall des Ermittlerduos an: Mobbing und Psychoterror am Arbeitsplatz. Wie so oft ein Thema direkt aus der Realität gegriffen. Ein Markenzeichen des Wiener Tatorts. Bildrechte: IMAGO