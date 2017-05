Michael Quetting, Ornithologe & Gänsevater … und plötzlich wurde Michael Quetting siebenfacher Vater. Der Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut in Radolfzell am Bodensee arbeitete ein Jahr lang für ein Forschungsprojekt mit Graugänsen. Die Tiere nahmen ihn als „Papa“ an und so flog der „Gänsemichel“ in seinem Ultraleichtflugzeug vorneweg und seine sieben Schützlinge im Formationsflug hinterher. Nicht schlecht staunten auch die Badegäste eines nahegelegenen Sees, wenn die illustre Schar zum Plantschen auftauchte. Wie schwer der Abschied fiel und was Michael Quetting von seinen Gänsen lernen konnte, beschreibt er in seinem Buch „Plötzlich Gänsevater“. Bildrechte: IMAGO