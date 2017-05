Die Gäste der Sendung

Mark Forster, Sänger & Songwriter Als Schüler im pfälzischen Winnweiler träumte er davon, Musik zu machen, die im Radio gespielt wird, die die Fans in hellen Scharen zu den Konzerten lockt. Ein paar Umwege und fast zwei Monate auf dem Jakobsweg später ist er genau da: „Au revoir“, „Chöre“, „Stimme“, „Wir sind groß“ – wer heute das Radio anschaltet, hört alsbald einen der vielen Forster-Hits, die der mittlerweile 33Jährige in den letzten Jahren produziert hat. Er ist heute einer der erfolgreichsten deutschen Singer-Songwriter überhaupt. Sein eigener Anspruch: Immer neue Wege suchen; nachdem sein 1. Album ein klassisches Band-Album war, verbündete er sich für das 2. mit einem polnischen Symphonie-Orchester. Zum 3. Album ließ er sich durch eine zufällige Begegnung mit einer Brassband in New Orleans inspirieren. Und mit dem Album-Titel „Tape“ geht er wieder zurück in die Zeit, als der Junge in Winnweiler noch davon träumte, vor großem Publikum zu singen. Bildrechte: Sony Music/David Königsmann