Die Gäste der Sendung

Carlo Thränhardt, Hochsprung-Star Eine Operation rettete ihm vor wenigen Wochen das Leben. Bei einer Routine-untersuchung stellte ein Arzt bei Hochsprung-As Carlo Thränhardt ein riesiges Aneurysma an der Aorta fest, das jederzeit hätte platzen können. Inzwischen ist der in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt geborene Sportler wieder wohlauf. Und weil er im Juli 60 Jahre alt wird, plant er einen neuen Weltrekord in seiner Altersklasse im Hochsprung. In den 80er Jahren hatte Thränhardts Sportkarriere ihre Glanzzeit. 1988 sprang er Weltrekord über 2,42 Meter, noch immer ist dies die europäische Bestmarke. Der 1,97 Meter große Blonde arbeitet seit dem Ende seiner sportlichen Laufbahn als Moderator, Mental- und Fitnesscoach und Vortragsredner. Der Deutsche Tennis-Bund holte ihn 2015 in seinen Trainer- und Betreuerstab. Bildrechte: dpa