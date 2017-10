Da hat sich Harald Glööcker ehrgeizige Ziele gesteckt: Der stämmige Designer will abnehmen, und zwar fast zehn Kilogramm! Bei 1,86 Meter Körpergröße wog Glööckler zuletzt beinahe 100 Kilo, sein Traumgewicht, so der Designer zu einem Boulevard-Blatt, liege allerdings bei 89 Kilo. Und so schuftet der gebürtige Stuttgarter im Fitness-Studio für ein Gewichtscomeback. Vor fünf Jahren hat Glööckler schon einmal gegen seine Kilos angekämpft, damals aber mit einer Fettabsaugung. Eine wahre Tortur, die der Designer nun nicht mehr auf sich nehmen wollte.

Und seine Community ist hautnah dran beim Abnehmen: Der Designer der Linie "Pompöös" postete zuletzt häufiger Bilder von sich auf seiner Facebook-Seite, die ihn in figurbetonten Hosen und mit aufgeknöpftem Hemdkragen zeigen. Einige Userinnen, für Glööckler allesamt Prinzessinnen, nahmen das zum Einlass einmal ihre Sorge zum Ausdruck zu bringen. Eine Prinzessin schrieb: "Ich mag Haralds männliches Aussehen" - für sie sollte Glööckler also nicht noch mehr abnehmen. Denn sein Ziel, das zeigen die Bilder, mag er bereits erreicht haben.

Glööckler wie Bieber

Womit wir beim zweiten Thema wären: Das neue Tattoo von Harald Glööckler! Ähnlich wie Justin Bieber, der sich den kompletten Oberkörper dunkel tätowieren hat lassen, hat sich Harald Glööckler den Hals zustechen lassen.

Das Bild, das Glööcklers Buch "Fuck You, Brain!" ziert, zeigt den Designer schon nach einigen Einheiten im Fitness-Studio. Bildrechte: Frank Altmann Für beides braucht Mann vor allem Eines, und zwar eisernen Willen. Und den hat Harald Glööckler. Davon zeugt nicht zuletzt sein pompööses Mode-Imperium. Er hat nun sogar einen Ratgeber geschrieben. Mit dem will er seinen Lesern helfen, sich aus den Fesseln des Denkens zu befreien und dadurch eine übergeordnete Motivation zu ziehen. Wie das geht, steht in: "Fuck you, Brain! Seien Sie alles - außer gewööhnlich".



Das Tattoo im Übrigen hat den schönen Nebeneffekt, dass man kleine Fältchen weniger sieht. Diese Anti-Aging-Maßnahme hat Glööckler im Gespräch mit der "Bild" zugegeben.

Strass in 80 Ländern

Seit 1990 designt Glööcker auffällige Mode - häufig im Rückgriff auf Strass und alles, was glitzert und glänzt. Aus dem Geschäft wurde ein Imperium, die Stücke werden in mehr als 80 Ländern vertrieben. Vor allem im asiatischen Raum wurde Glööckler schnell erfolgreich. Bei einem Shopping-Sender moderiert Glööckler in seiner unnachahmlichen Art Verkaufssendungen. Auch außerhalb dieser Formate wurde Glööckler zum TV-Star. Als Protagonist mehrerer Dokus und Juror - zum Beispiel bei "Let's Dance".