Dass Günther Maria Halmer nicht der bequemste Charakter ist, zeigte sich schon vor dem Beginn seiner Schauspielkarriere: Sein Wehrdienst endete im Arrest, aus der Hotellehre flog er hochkant raus. Er wanderte nach Kanada aus, arbeitete in einer Asbest-Mine. Dort fiel der Entschluss, Schauspieler zu werden. Er schaffte die Aufnahmeprüfung an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München, bekam später ein Engagement an den Münchner Kammerspielen.

Günther Maria Halmer und Sonja Kirchberger in "Anwalt Abel" Bildrechte: IMAGO

1974 überredete ihn Helmut Dietl dazu, den Tscharlie in den "Münchner Geschichten" zu spielen. Die Rolle machte ihn deutschlandweit berühmt. Es sollten insgesamt mehr als 150 Auftritte in Fernseh- und Kinofilmen folgen. Zum wahren Publikumsrenner entwickelte sich auch die Serie "Anwalt Abel", in der er von 1988 bis 2001 die Hauptrolle verkörperte.



Doch nicht nur in Deutschland machte Günther Maria Halmer Karriere. Der gebürtige Rosenheimer spielte auch in internationalen Produktionen, zum Beispiel an der Seite von Ben Kingsley in "Gandhi" oder von Meryl Streep in "Sophies Entscheidung".