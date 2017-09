Wolfram hat die Leitung des Heimes mit 130 Pflegebedürftigen und weiteren 100 Bewohnern in Häusern mit betreutem Wohnen vor vier Jahren übernommen. Zuvor war er in dem Haus im Dresdner Norden schon zwölf Jahre lang verantwortlich für die Pflege. Nach einem Intermezzo beim privaten Träger der Einrichtung in Berlin ging er als Leiter zurück und übernahm die Leitung.

Alterspflege neu denken

Der gelernte Koch aus Zittau hat in der Folge begonnen, die Alterspflege in seinem Heim völlig neu zu denken: "Die Menschen sind hier zu Hause, wir haben keinen erzieherischen Auftrag", erläutert er den Ansatz. "Wir rationieren keine Zigaretten und wenn jemand denkt, schon mittags drei Bier trinken zu müssen, dann ist das eben so", sagt Wolfram.

Gunter Wolframs Ansatz hat mittlerweile Kreise gezogen - erst in der regionalen, dann in der nationalen und schließlich in der globalen Medienlandschaft. Kamerateams aus Österreich, der Schweiz, Norwegen oder Kanada waren schon da und haben Wolframs Ideen für die Altenpflege exportiert.