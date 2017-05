Von seiner thüringischen Oma und deren Klöße zum Kochen verführt: Profikoch Herbert Frauenberger Bildrechte: MDR/Dominik Braun

Frauenberger kochte und moderierte mit Witz und Charme in den 90er Jahren als MDR-Fernsehkoch in der „Telethek“. Seine Rezepte waren raffiniert, aber leicht nachzuahmen. Zu DDR-Zeiten kochte er auf dem Luxusliner MS Arkona, später übernahm er Goethes Stammlokal in Weimar: „Zum Weißen Schwan“.



Die Mangelwirtschaft verlangte den Köchen vor allem eines ab: Kreativität. Durch Erfindergeist und Improvisationsgeschick entstanden viele Speisen, die im Laufe der Zeit in den ostdeutschen Küchenkanon eingingen und auch heute noch sehr beliebt sind. Im März veröffentlichte Frauenberger ein Buch, das sich um all die ostdeutschen Leibgerichte dreht und deren Geschichte erzählt.