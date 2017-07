Der 14-jährige Iggi nahm in diesem Jahr an der TV-Castingshow „The Voice Kids“ teil und überzeugte dort mit seiner außergewöhnlichen Stimme nicht nur Nena, sondern auch Mark Forster, in dessen Team er arbeiten durfte. Iggi erreichte das Halbfinale. Im Juni war er bei „Schlager des Sommers“ mit Florian Silbereisen zu sehen und begeisterte die Menge mit seinem Cover von "Auf uns".