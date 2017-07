Im Fernsehen war sie zuletzt als "Cindy aus Marzahn" bei "Wetten, dass...?" im Einsatz, bevor sich Ilka Bessin im vergangenen Jahr entschied, den pinkfarbenen Jogginganzug und die Perücke mit Krönchen an den Nagel zu hängen. Da hatte Bessin die Kultfigur bereits elf Jahre lang gespielt.



Nach einer Auszeit meldet sich die 45-Jährige nun zurück. Als Reporterin in einer TV-Reportage-Reihe wird sie Menschen treffen, die sich am Rande der Gesellschaft befinden und zum Beispiel Kinder in der Berliner Einrichtung Straßenkinder e.V. besuchen.