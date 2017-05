Aktuell ist Ingmar Stadelmann in der Radioshow „2LIVE in 1 LIVE“ zusammen mit Luke Mockridge zu hören und bald täglich in der News-Sendung „CC:N“ auf Comedy Central zu sehen. Außerdem tourt er zur Zeit mit seinem neuen Solo-Programm #humorphob durch Deutschland. Am 19. Mai tritt er in Dresden auf, am 20. Mai in Potsdam und am 8. September in Erfurt.



Gerade ist sein erstes Buch erschienen: „Rübermachen. Ein Roman aus Vogelperspektive.“ Darin leiht er seinen Humor BöRDie, einem Rosella-Sittich, der die Ereignisse der Wendejahre von oben betrachtet.