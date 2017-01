Nicht, dass das Riverboat bisher eine unmusikalische Veranstaltung gewesen wäre - seit jeher waren Musiker aller Genres in der Talkshow zu Gast. Einige von ihnen haben auch schon zum Instrument gegriffen, aus ihren Alben gesungen oder mit den anderen Gästen improvisiert.

Von nun an wird die Musik im Riverboat aber zum festen Bestandteil der Sendung. Beim Auftakt Anfang Januar gaben die Jungs der Schlagerband Klubbb3 einen Vorgeschmack darauf, was auf der Musikbühne des Riverboat alles möglich sein wird. Mit der Sendung vom 27. Januar geht das Musikprogramm in den Regelbetrieb über.