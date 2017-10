Der genetische Code von Menschen und Orang-Utans gleicht sich zu 96 Prozent. Trotzdem behandelt der Mensch diese Tiere, als seien sie wertlos: Orang-Utans werden gejagt, mishandelt, als Haustiere gehalten und das schlimmste: Mit der Zerstörung des Regenwaldes verlieren sie ihren Lebensraum. Über eine Million Hektar Urwald geht jedes Jahr in Indonesien durch Brandrodungen und den Neubau von Palmölplantagen verloren.



Julia Cissewski ist eine Leipziger Chefsekretärin, die sich ehrenamtlich gegen diese Tragödie einsetzt. Sie hat den Verein "Orang-Utans in Not e.V." gegründet, der Aufzucht-, Auswilderungs- und Aufforstungsprogramme auf Sumatra und Borneo vorantreibt. Inzwischen seit zehn Jahren.