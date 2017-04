Die Sängerin ist mehrfach nominiert: In den Kategorien: „Künstlerin Pop national" und „Newcomer national“ konkurriert sie unter anderen mit Ina Müller, Max Giesinger und AnnenMayKantereit.



Außerdem kann Kerstin Ott vielleicht den „Hit des Jahres“ für sich verbuchen. 2016 landete die bis dahin unbekannte Sängerin mit "Die immer lacht" einen Riesenhit. Ein Überraschungserfolg, denn Ott wurde ohne ihr Zutun im Internet entdeckt. Rico Einenkel und Sebastian Seidel alias Stereoact wurden auf das Lied aufmerksam. Das Produzentenduo aus dem Erzgebirge remixte den Song und landete damit einen Treffer. Stereoact gehören zu den Top-Favoriten für den ECHO 2017.



Der ECHO wird seit 1992 von der deutschen Phono-Akademie vergeben. Die Preisverleihung findet am Donnerstag in Berlin statt und wird am Freitag, 7. April im TV ausgestrahlt. Die Gewinner werden 2017 erstmals nicht allein nach Chart-Platzierung und Verkaufserfolgen ermittelt, sondern laut Veranstalter auch von einer Fachjury unter dem Motto "von Musikern für Musiker" vergeben.



Kerstin Ott hat inzwischen ihre Tätigkeit als Lackiererin eingestellt und widmet sich voll und ganz der Musik. Im Dezember ist ihr erstes Album "Herzbewohner" erschienen, es wurde im März mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.