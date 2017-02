Könige der Kinderlieder

Gerhard Schöne 1988 bei der Verleihung des Schlagerpreises "Goldene Amiga". Bildrechte: dpa

Gerhard Schöne wurde 1952 als Pfarrerssohn in Coswig geboren und kam über Umwege zur Musik: Nach einer Lehre im Handwerk wollte er Schauspieler werden – wurde als Verweigerer des Wehrdienstes bei der NVA aber nicht zum Studium zugelassen. So arbeitete Schöne als Briefträger und absolvierte nebenher ein Fernstudium an der Dresdner Musikhochschule.



„Spar deinen Wein nicht auf für morgen“ hieß seine erste Schallplatte 1981. Schon im darauf folgenden Jahr veröffentlichte er „Lieder aus dem Kinderland“ – das Album, das Gerhard Schöne zum beliebtesten Kinderliedermacher der DDR werden ließ und dessen Lieder noch heute jedem in Erinnerung sind, der im Osten aufgewachsen ist. Er verkaufte mehr Schallplatten als jeder andere Kollege und erhielt den Kunstpreis und den Nationalpreis der DDR.



Im Gegensatz zu vielen anderen ostdeutschen Künstlern setzte Gerhard Schöne seine musikalische Karriere nach 1990 erfolgreich fort. 25 Alben sind im wiedervereinten Deutschland entstanden. Neben Liedern für Kinder und Erwachsene gibt es auch zahlreiche Bücher, Hörspiele und Bühnenprogramme, die weiterhin großen Zulauf finden. Gerhard Schöne hat sechs Kinder und lebt heute in Meißen.