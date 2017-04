Schöner als schön: Soraya Kohlmann bei der Wahl zur Miss Germany 2017. Bildrechte: dpa

Die 18-Jährige Soraya Kohlmann aus Leipzig setzte sich im Februar bei der Miss-Wahl im Europa-Park in Rust bei Freiburg gegen 20 Konkurrentinnen durch. Die neue Miss Germany stammt aus Sachsen. Das war zuletzt vor 18 Jahren der Fall.



Eine Premiere: Erstmals wird die Schönste im Land während ihrer Amtszeit die Hochschulreife erlangen. Denn Soraya hat Promo-Termine, Fotoshootings und Einsätze auf dem roten Teppich auf die Zeit nach den Abi-Prüfungen verschoben.



Die Schülerin war zunächst Miss Leipzig und später Miss Sachsen geworden, hatte aber nicht mit ihrer Krönung im landesweiten Wettbewerb gerechnet. Sie bewältigte Bühnenauftritte im Dirndl, im Abendkleid sowie im Badeanzug. Als sie gewann, spielte sie zunächst mit dem Gedanken, die Schule ein Jahr aussetzen. Doch Familie und Lehrer rieten ihr, so kurz vorm Ziel nicht alles hinzuschmeißen. Also wird sich Soraya erst nach dem Abitur verstärkt ihren öffentlichen Auftritten widmen. Im Herbst geht sie auf den Philippinen bei der Wahl zur Miss Earth an den Start.