Manfred Krug wurde 1937 in Duisburg geboren. 1949 zog sein Vater mit ihm in die DDR - nach Leipzig. Später machte er eine Lehre in einem Stahlwerk in Brandenburg. Die markante Narbe auf der Stirn hatte Krug aus dieser Zeit: Ein Spritzer flüssigen Stahls hinterließ damals seine Spuren im Gesicht. Über die Schauspielschule in Berlin gelangte Krug schließlich ans Berliner Ensemble, und von dort kam er zum Film. In der DEFA-Komödie "Bevor der Blitz einschlägt" spielte Krug (auf dem Bild in der Mitte) 1959 einen Lokomotivenbauer (links: Horst Drinda, rechts: Rolf Herricht). Bildrechte: MDR/Progress