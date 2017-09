In "Der Schwarze Drache von Ratana" spielte Marianne Koch an der Seite von Heinz Drache die Rolle der "Dr. Marina Keller". Die Figur wird in eine mysteriöse Mordserie rund um eine Zinnmine verwickelt - ein schwarzer, Menschen reißender Panther soll die Opfer auf dem Gewissen haben. Der Film wurde an Originalschauplätzen in Thailand gedreht. Bildrechte: IMAGO