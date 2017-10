Matto Barfuß: "Maleika" Wilden Geparden ganz nah

Vier Jahre lang hat der "Gepardenmann" an seinem Kindheitstraum gearbeitet und mit "Maleika" einen abendfüllenden Kinofilm auf Leinwand gebracht. Es ist die Geschichte einer Gepardenmutter mit ihren sechs Jungen und ihrem täglichen Überlebenskampf in der Serengeti. Dabei hat Filmemacher Matto Barfuss in der afrikanischen Savanne atemberaubende Bilder eingefangen.