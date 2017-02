Die durchs Leben tanzt: Motsi Mabuse

Ein Name, wie gemacht fürs Showbusiness: Motsi Mabuse. Ihr korrekter Vorname lautet Motshegetsi. Sie wurde 1981 in Bophuthatswana, dem heutigen Südafrika geboren. Bereits mit elf Jahren nahm Motsi Tanzunterricht. Nach der Schule begann sie zunächst ein Jurastudium – mit dem Ziel die Kanzlei des Vaters zu übernehmen. Diesen Plan gab sie schnell auf - dem Tanz zuliebe. Mit 18 Jahren kam die junge Tänzerin nach Deutschland und verliebte sich schnell in ihren Tanzpartner, Timo Kulczak.

Timo und Motsi heirateten 2003 und waren auch auf dem Tanzparkett ein Dreamteam: 2009 und 2010 gewann das Ehepaar die Deutsche Meisterschaft in der Hauptgruppe Standard-Latein. Darüber hinaus erhielten sie zahlreiche weitere Auszeichnungen und tanzten sich an die Spitze der Weltrangliste. Die Ehe hielt nicht. In Evgenij Voznyuk fand Motsi eine neue Liebe und einen neuen Tanzpartner. Mabuse/Voznyuk tanzten erfolgreich bei den Professionals und holten 2013 die Deutsche Meisterschaft der Professionals Latein.

Vom Tanzparkett ins Rampenlicht

Motsi Mabuse beendete ihre Profi-Tanzkarriere 2014 mit einem Abschiedstanz in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Längst war sie ein Teil der TV-Show geworden: 2007 tanzte sie dort mit Guildo Horn und später mit Rolf Scheider. Seit 2011 ist Motsi ein festes Mitglied der Jury. Dank ihrem Charme ist das Energiebündel auch in vielen anderen TV-Shows präsent, so zum Beispiel „Das Supertalent“ und „Curvy Supermodel“.

2016 gab Motsi außerdem ihr Debüt als Schauspielerin auf einer Theaterbühne: Bei den Bad Hersfelder Festspielen spielte sie in „Hexenjagd“ unter der Regie von Dieter Wedel. Natürlich tanzt sie weiter: Motsi vertritt Deutschland bei Turnieren, arbeitet außerdem als Choreografin, gibt Workshops und unterrichtet Turniertanzpaare.