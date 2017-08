Anastacia wird am 29. September im Riverboat zu Gast sein. Die US-Amerikanerin wird dann ihr neues Album "Evolution" vorstellen, auf dem sie ganz an ihre großen Erfolge anknüpft: Sie ist immer noch die eindringliche Rock-Röhre, hat ihre musikalische Bandbreite aber um Einflüsse aus dem R'n'B erweitert.

Vielleicht werden wir ihr auch ein paar Fragen stellen können - etwa, wie es war am letzten Bundesligaspieltag der vergangenen Saison vor einem ausverkauften Stadion zu spielen. Im Mai unterhielt sie die Zuschauer der Partie des FC Bayern München gegen den SC Freiburg nämlich in der Halbzeitpause mit ihrer Musik. Dabei überzog Anastacia ihre Auftrittszeit - und sang fröhlich weiter als der Schiedsrichter schon längst zur zweiten Hälfte anpfeifen wollte.

Sunrise Avenue Bildrechte: Universal Music

Den nächsten großen Fisch haben wir kurze Zeit später an der Angel, und zwar am 6. Oktober, wenn die Finnen von Sunrise Avenue kommen. Die Rockband um Sänger Samu Haber hatte ihren Durchbruch im Jahr 2006 mit dem Hit "Fairytale Gone Bad". Genau am 6. Oktober veröffentlichen Sunrise Avenue ihr neues Album "Heartbreak Century". Wir sind gespannt!